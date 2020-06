Calcio: Bologna blinda Mihajlovic, rinnovo fino 2023

BOLOGNA. – L’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, aveva preannunciato dieci giorni fa quello che ora è realtà: “Andare avanti con Mihajlovic è un’idea che abbiamo da tempo, creare un rapporto che si protragga bel tempo al di là della panchina. Questa stagione è da considerarsi nulla tra malattia e Covid. Dunque, il rinnovo fino al 2023 credo sarà automatico”.

Detto, fatto. In mattinata è arrivato l’annuncio del prolungamento del tecnico, sempre più legato a doppio filo alla piazza emiliana. Bologna è il club nel quale ha esordito da capo allenatore nel 2008.

Bologna è la squadra che ha rilanciato nel gennaio scorso, con una rincorsa salvezza da record, che ha rilanciato anche le sue quotazioni, dopo un paio di esperienze con Milan e Torino e un’avventura allo Sporting Lisbona naufragata prima ancora di partire.

Bologna è soprattutto la città che lo ha segnato anche sotto il profilo umano: a causa della leucemia che si è manifestata a partire da luglio scorso e che il tecnico sta superando. L’amore della città, dello spogliatoio, del club per lui è viscerale e ricambiato: Mihajlovic al Bologna non è semplicemente un allenatore, ma molto di più.

Anche praticamente, perché in lui la dirigenza vede il personaggio giusto per un ruolo di manager all’inglese, alla Ferguson, se è vero che Sinisa si mosse in prima persona contattando l’amico Zlatan Ibrahimovic, poi sfumato lo scorso gennaio.

Il rinnovo arriva alle porte del ritorno in campo di lunedì sera contro la Juventus e con la benedizione del patron rossoblù Joey Saputo: “Siamo particolarmente contenti di poter annunciare oggi il prolungamento del contratto con Sinisa Mihajlovic fino al 2023. Abbiamo sempre parlato di un progetto di lavoro quantomeno triennale con il nostro allenatore. La particolarità di questa stagione ci ha spinto ad allungare fin da ora il rapporto tra il Bologna e Mihajlovic, convinti come siamo che l’apporto di Sinisa ci consentirà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”.