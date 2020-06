India: coccodrilli in calo, allarme nella giornata mondiale

(ANSA) – NEW DELHI, 17 GIU – I coccodrilli dell’Odisha stanno diminuendo pericolosamente: l’allarme è arrivato in occasione della Giornata Mondiale del coccodrillo, dall’erpetologo Sudhakar Kar, ricercatore del Dipartimento dell’Ambiente dello stato. “Nello zoo di Bubaneshwar, la capitale, vivono 90 rettili” ha detto Kar al sito ecologista Down-to-earth, “ma nell’area paludosa di Bhitarkanika si contano solo pochi esemplari”. Oltre all’Odisha, le altre aree indiane habitat dei coccodrilli sono le città di Vadodara, in Gujarat, dove ogni anno, durante il monsone, i coccodrilli nuotano nelle vie inondate dall’acqua, Kota, in Rajasthan, e le isole Andamane e Nicobar. “Il coccodrillo è tra gli animali ritenuti più pericolosi per l’uomo”, aggiunge, da Kota, Tapeshwar Singh Bhati, presidente della Mukundra Wildlife and Environment Society, un’associazione protezionista. “Dimentichiamo sempre che nel conflitto tra uomo e animale siamo noi i provocatori”, continua Bhati: “i rettili sono aggressivi solo verso chi ne invade l’habitat; negli ultimi decenni, le città si stanno espandendo e gli insediamenti umani si avvicinano sempre più alle zone che in passato erano regno della natura. La via dell’abbattimento è sbagliata: i coccodrilli sono gli spazzini naturali dei nostri corsi d’acqua e mantengono intatto l’ecosistema”. (ANSA).