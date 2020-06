Coronavirus: Kenya, si teme furto dispositivi di protezione

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Gli investigatori kenioti hanno detto alla Bbc che stanno indagando su tutte le donazioni e i soldi dati al Paese per aiutare a combattere la pandemia di Covid-19, con il sospetto che milioni di dollari e attrezzature siano stati rubati. I media locali, infatti, hanno denunciato la scomparsa di dispositivi di protezione individuale (Dpi) donati dal governo cinese per un valore di 2 milioni di dollari. Il Kenya ha ricevuto donazioni dal miliardario cinese Jack Ma, dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e dai Paesi europei, ma al governo è stato chiesto come ha usato i fondi, visto che gli operatori sanitari si sono lamentati della mancanza dei dispositivi di protezione. Il Paese registra attualmente 3.727 casi di coronavirus, con 104 decessi. Il governo afferma che i contagi sono in aumento e a settembre si attende il picco. (ANSA).