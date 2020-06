C.Italia: Spadafora, è messaggio per ripartenza Paese

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – “Ho fortemente voluto che il calcio cominciasse con la Coppa Italia. Penso che quella di stasera infatti non sia una semplice finale, ma un un messaggio di ripartenza per l’intero Paese”: così , in una nota, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. “Napoli-Juventus cade proprio nell’anniversario dei 50 anni della partita del secolo (Italia-Germania 4-3): come allora il Paese ha voglia di riscatto, e lo sport sarà motore della ripartenza economica e sociale. (ANSA).