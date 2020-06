Coppa Italia: gioia Meret, “raggiunto obiettivo”

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – “E’ una grande emozione. Abbiamo saputo soffrire e giocare. E’ una coppa meritata, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo”: cì il portiere del Napoli Alex Meret al termine della finale di COppa Italia vinta dai partenopei. “De Laurentiis e Gattuso? Sono orgogliosi di noi per quello che abbiamo fatto – dice -. Buffon? E’ ancora il numero uno e lo ha dimostrato anche stasera. E’ il mio idolo”. “La Coppa Italia era uno dei nostri obiettivi – conclude – dobbiamo continuare cosi per rimontare e toglierci ancora qualche soddisfazione. Dedico la Coppa ai napoletani e ai miei compagni”. (ANSA).