Golf: PGA Tour, tutti negativi test a giocatori e caddy

(ANSA) – ROMA, 18 GIU – Per la seconda settimana consecutiva i tamponi anticovid-19 ai quali sono stati sottoposti giocatori, caddy e membri del massimo circuito americano del golf maschile, sono tutti negativi. Buone notizie per il PGA Tour che da lunedì 15 giugno ha disposto 369 test a cui vanno ad aggiungersi i 98 effettuati dopo il terzo e penultimo round del “Charles Schwab Challenge” in Texas, primo evento post pandemia. A poche ore dall’inizio del RBC Heritage, al via ad Hilton Head Island (South Carolina), il PGA Tour può sorridere. Ancora due positivi, dopo i quattro della settimana scorsa, tra le fila del Korn Ferry Tour, il secondo circuito statunitense. Si tratta di due caddy che, da oggi a domenica, non potranno prendere parte in Florida al “The King & Bear Classic”. (ANSA).