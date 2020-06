Coronavirus: Sudafrica allenterà di nuovo le restrizioni

(ANSA) – ROMA, 18 GIU – Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha annunciato in un discorso televisivo un ulteriore allentamento delle restrizioni imposte con l’obiettivo di arginare la diffusione del coronavirus. I ristoranti saranno autorizzati a servire pasti al tavolo di poche persone. Saranno riaperti anche parrucchieri, casinò e cinema, nonché strutture ricettive con licenza commerciale, e saranno di nuovo possibili i convegni di lavoro. Gli sport senza contatto come golf e tennis potranno riprendere. Il presidente ha dichiarato che la data di allentamento delle restrizioni sarà annunciata in seguito, aggiungendo che la decisione mira a salvare il sostentamento di oltre 500.000 dipendenti, pur rimanendo la cautela nei confronti del virus. I sudafricani sui social media manifestano preoccupazione perché il presidente non ha parlato del divieto che riguarda la vendita di tabacco e sigarette. Il Sudafrica conferma attualmente 80.412 casi di Covid-19 e 1.674 decessi. (ANSA).