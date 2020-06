Cardoletti (Unhcr), bimba morta non ci lasci indifferenti

(ANSA) – ROMA, 18 GIU – Di fronte a una drammatica immagine come quella del corpo di una bambina di pochi mesi trovato su una spiaggia in Libia, vittima di un naufragio di alcuni giorni fa, “nessuno con la coscienza al posto giusto può rimanere indifferente”. Lo ha dichiarato la rappresentante Unhcr in Italia Chiara Cardoletti durante la conferenza stampa di presentazione del rapporto Global Trends dell’agenzia Onu. “Sappiamo che la situazione in Libia è molto complicata, la posizione dell’Unhcr è chiara: i centri in Libia sono molto pericolosi, la gente è in estrema vulnerabilità e sono molto problematici”, ha spiegato. In questo contesto, “la pandemia ha reso tutto più complicato, ci ha dato l’opportunità di chiuderci in noi stessi in questa paura di questa situazione di vulnerabilità”, ma ci ha anche fatto capire che “la solidarietà è una cosa importante”, ha aggiunto. “Non è respingendo bambini di 4-5 mesi che potremo trovare una soluzione a questo problema. Bisogna tornare a parlare di valori europei, come continente e come nazione, in un Paese come l’Italia che ha fatto tanto e sta facendo tanto”. (ANSA).