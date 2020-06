Coronavirus: Netanyahu, non ci saranno altri alleggerimenti

(ANSAmed) – TEL AVIV, 18 GIU – Non ci saranno ulteriori alleggerimenti delle misure contro il coronavirus fino a quando la nuova impennata di infezioni in Israele non sarà sotto controllo. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu a fronte del rialzo dei casi degli ultimi giorni dopo il quasi totale stop del lockdown. “Non c’e’ dubbio – ha detto durante l’insediamento dei nuovo direttore generale del ministero della sanità – che occorre limitare la malattia. Lo faremo con l’economia aperta, C’e’ la questione dei voli, ma non riapriremo ulteriormente”. (ANSA)