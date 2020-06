(ANSA) – NEW YORK, 18 GIU – Donald Trump “non ha le competenze” per essere il presidente americano: “non è adatto” al ruolo che ricopre. Lo afferma John Bolton, l’ex segretario alla sicurezza nazionale di Trump, in un’intervista ad Abc di cui sono stati diffusi degli estratti, e durante la quale descrive l’ossessione del tycoon per la rielezione. (ANSA).