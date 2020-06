Cina, nessuna intenzione d’interferire in elezioni Usa

(ANSA) – PECHINO, 18 GIU – La Cina non ha “intenzione di interferire con politica ed elezioni interne degli Stati Uniti, e non lo faremo”: è il commento del portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, su quanto riportato nel suo nuovo libro da John Bolton, ex advisor alla Sicurezza nazionale del presidente americano Donald Trump, secondo cui il tycoon avrebbe richiesto aiuto al presidente cinese Xi Jinping per vincere le elezioni presidenziali del 2020. Pechino, ha aggiunto Zhao, “ha sempre rispettato il principio di non interferire negli affari interni” di altri Paesi. (ANSA).