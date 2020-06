Calcio: Barcellona-Bayern, verso proroga prestito Coutinho

(ANSA) – ROMA, 18 GIU – La stampa tedesca ne è certa: il Barcellona è disposto a prorogare il prestito del brasiliano Philippe Coutinho, in forza al Bayern Monaco fresco campione di Germania, ma di proprietà del club catalano. In altre parole, il fantasista brasiliano, attualmente alle prese con un infortunio, resterebbe in Baviera alle dipendenze dell’allenatore Hans-Dieter Flick oltre il 30 giugno, giorno in cui scadrà il suo prestito. L’ex fantasista di Inter e Liverpool, da alcuni giorni, è tornato ad allenarsi, dopo un intervento chirurgico alla caviglia, e non è escluso che trovi spazio nell’ultima partita della Bundesliga, che il Bayern Monaco giocherà pro-forma a Wolfsburg sabato 27, dal momento che ha già conquistato matematicamente il suo ottavo titolo di fila. Più che altro, Coutinho potrebbe tornare utile in Champions, dal momento che i bavaresi sono in piena corsa per la qualificazione ai quarti, dopo avere battuto il Chelsea a Londra per 3-0 nel match d’andata degli ottavi disputato il 25 febbraio (doppietta di Gnabry e gol di Lewandowski). (ANSA).