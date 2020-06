Usa: MacKenzie Bezos e Melinda Gates si alleano per le donne

(ANSA) – NEW YORK, 18 GIU – Due delle donne più ricche al mondo si alleano e lanciano un’iniziativa da 30 milioni di dollari per migliorare la parità di genere. MacKenzie Bezos, l’ex moglie di Jeff Bezos, e Melinda Gates, la moglie di Bill Gates, uniscono le forze e presentano la ‘Equality Can’t Wait Challenge’, con la quale distribuiranno 30 milioni alle organizzazioni che presenteranno le idee migliori per aiutare le donne e spingere la parità di genere. “Chiudere il divario porterà benefici a tutti. La storia ci insegna che quando si hanno voci diverse le decisioni prese sono migliori”, afferma MacKenzie Bezos. “Le disuguaglianze che dividono l’America – la razza, il genere e il sesso – non spariranno senza un cambio di sistema. Questa iniziativa punta a raccogliere idee per smantellare lo status quo e ampliare la forza e l’influenza delle donne”, mette in evidenza Melinda Gates. (ANSA).