Usa 2020: Biden a Cina, non interferisca in elezioni

EMBED START Image {id: “editor_0”} Democratic Party presidential candidate Joe Biden, accompanied by his wife Jill Biden (not pictured), speaks at a primary night event at the National Constitution Center in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 10 March 2020. Results from primary elections in five states come in on the evening of 10 March, as Biden and Sanders compete for the Democratic party nomination. ANSA/TRACIE VAN AUKEN EMBED END Image {id: “editor_0”} (ANSA) – WASHINGTON, 18 GIU – “Il mio messaggio ai leader cinesi, o a chiunque il presidente Trump potrebbe invitare ad interferire: state lontani dalla nostra democrazia. State fuori dalle nostre elezioni. Il popolo americano decidera’ da solo il futuro del nostro Paese e sono fiducioso nella scelta che faranno”: lo ha dichiarato il candidato dem alla Casa Bianca Joe Biden, commentando le anticipazioni del libro di John Bolton, secondo cui Trump chiese aiuto al presidente cinese per essere rieletto.(ANSA).