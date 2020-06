“Forum delle Associazioni Italiane in Francia” il 20 e 21 giugno

PARIGI – Come previsto, anche quest’anno, si terrà il “Forum delle Associazioni Italiane in Francia”. Nonostante la pandemia, anzi a dispetto di questa. Italia in Rete, Comites Parigi, Focus in, RVVS e Aligre Fm hanno deciso che l’incontro era troppo importante per essere rinviato. Il pericolo era perdere quei contatti, quei rapporti che, con tanta fatica, erano stati avviati. Così, il “Forum” è stato organizzato avvalendosi delle nuove tecnologie. E sostituendo il contatto umano con quello virtuale

On line, su una pagina Facebook dedicata, dal 20 al 21 giugno. Saranno due giorni di dibattito, conferenze, spettacoli, corsi d’italiano, concerti ed anche laboratori di cucina. Lo hanno anticipato Patrizia Molteni, di Italia in Rete; Francesco Forlani, di Focus in; Massimo Iaquaniello, del Comites di Parigi; Sirio La Pietra e Arianna Caringi, di Italia in Rete; Carmelo Mondello, di RVVS et Radios; Laura Surace, di Récif e Stefania Chieffi (Focus in). All’importante manifestazione è attesa anche la partecipazione di Ambasciata, Consolato Generale e Comune di Parigi.

I concerti, le letture, le conferenze, i seminari e tutto quanto avverrà nel corso della “due giorni” d’intensa di attività rimarranno sulla pagina Facebook “dedicata” fino al “Forum” del prossimo anno. Ed ogni due settimane sarà dato spazio ad una diversa associazione.

In questo progetto, il Forum sarà affiancato da Marco Bena, esperto di marketing digitale; Benjamin Thereaux, regista esperto in streaming live; Stefania Chieffi, graphic designer; Arianna e Sirio, stagisti. Quindi, da ottobre 2020 a giugno 2021, saranno responsabili del progetto uno stagista e un graphic designer. In questo modo, si vuole assicurare la qualità nella presentazione dei contenuti prodotti dalle associazioni.

