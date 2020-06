IIC-Lione, alla scoperta della macchina del Sincrotrone

ROMA – Per gli amanti della scienza sarà un viaggio alla scoperta dell’incredibile macchina del Sincrotrone, quella in grado di analizzare la materia grazie ai raggi x. Permette di definire la struttura e il comportamento dei materiali che usiamo nella nostra quotidianità. Di recente, la macchina di Sincrotrone è stata usata per lo studio della degradazione dei colori e anche per ricostruire in 3D uova di dinosauri scomparsi 200 milioni di anni fa.

Il singolare “tour” avrà per protagonista Francesco D’Acapito, scienziato del CNR, invitato alla 7ma puntata di “ItalianaMente”, il progetto in lingua italiana curato da Claudio Rosmino per l’Istituto Italiano di Cultura di Lione.

Lo scienziato Francesco D’Acapito lavora presso l’European Synchrotron Radiation Facility ed è responsabile della ricerca “Linea Italiana per la Spettroscopia d’Assorbimento X”.

Redazione Madrid