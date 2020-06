(ANSA-AFP) – PARIGI, 18 GIU – Sono oltre 450.000 le vittime di coronavirus nel mondo, secondo l’ultimo bilancio dell’agenzia France Presse basato su fonti ufficiali. I casi di Covid-19 sono 8.395.929. L’Europa è il continente che conta più morti (190.120 per 2.469.242 contagiati), ma è l’America Latina l’area in cui la pandemia avanza più velocemente con un totale di 86.706 vittime per 1.840.488 casi. (ANSA-AFP).