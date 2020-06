(ANSA) – MILANO, 18 MAG – Quarto acquisto per l’Ax Milano che mette sotto contratto per una stagione Kevin Punter, guardia americana di 27 anni. “Sono felice – le sue prime parole al sito dell’Olimpia -, ho grandi sensazioni, e non vedo l’ora di venire a Milano a lavorare e cercare di fare qualcosa di speciale al mio ritorno in Italia”. Punter, infatti, proviene dalla Stella Rossa ma due stagioni orsono ha vinto con la Virtus Bologna la Champions League da mvp delle Final Four, una competizione che aveva alzato al cielo anche un anno prima con l’Aek Atene. A Bologna Punter ha disputato 29 partite in Lba con 14.2 punti di media. “Kevin è un giocatore giovane – l’accoglienza del gm Christos Stavropoulos -, in costante crescita, che ha maturato l’esperienza necessaria per essere utile all’Olimpia Milano: siamo felici di averlo con noi”. Milano aspetta la fine della Acb spagnola per annunciare l’arrivo dal Baskonia di Shevon Shields e attende segnali da Istanbul per cercare di strappare al Fenerbahce Gigi Datome, che potrebbe comporre la batteria di ali forti assieme a Jeff Brooks (fresco di rinnovo) e a un ‘4’ straniero. (ANSA).