(ANSA) – MILANO, 18 GIU – Il difensore del Milan Mateo Musacchio sarà operato settimana prossima a Barcellona dal professor Ramon Cugat. L’intervento in artroscopia si è reso necessario per valutare lo stato della caviglia sinistra che da tempo sta dando diversi fastidi al centrale argentino. Dopo l’operazione sarà possibile stabilire i tempi di recupero ma è ipotizzabile che la stagione di Musacchio sia già finita. Quello di Musacchio, costretto già a saltare la gara di Coppa Italia contro la Juventus, è il terzo infortunio per il Milan dalla ripresa degli allenamenti dopo lo stiramento al polpaccio di Ibrahimovic e il problema al flessore di Duarte. (ANSA).