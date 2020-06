Mattarella riceve il governo: “Sui fondi Ue risposte urgenti per superare la crisi”

ROMA. – L’Italia deve farsi trovare preparata all’appuntamento con l’Europa dopo il fortissimo lavoro diplomatico fatto per convincere Bruxelles della necessità di finanziare la ripresa. Per questo servono risposte concrete e in tempi rapidi. Ne è convinto il presidente Giuseppe Conte, impegnato negli Stati Generali, e ne è convinto il capo dello Stato Sergio Mattarella, che al Colle ha ricevuto i rappresentanti del governo, come tradizione alla vigilia di un vertice europeo.

Un summit, quello di domani, che non sarà risolutivo ma rappresenterà piuttosto una tappa in vista dell’appuntamento (o, più probabilmente, degli appuntamenti) di luglio. Ai quali però l’Italia deve arrivare pronta.

Un tema affrontato dallo stesso Conte durante l’ora e un quarto di colloquio al Colle al quale hanno partecipato i ministri degli Esteri, dell’Economia e degli Affari europei Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Vincenzo Amendola, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Proprio durante la sua introduzione Conte, secondo quanto si è appreso, ha posto il problema dell’utilizzo dei fondi europei, insistendo molto su quella che ha definito una “sfida” considerando le difficoltà incontrate in passato nell’assorbire i fondi di coesione.

La posizione del premier ha trovato ovviamente d’accordo il capo dello Stato ed è suonata alle orecchie di molti anche come un messaggio a parte della sua coalizione di governo. Se infatti dal Recovery fund potrebbe arrivare una pioggia di miliardi per l’Italia, i tempi, com’è noto, saranno piuttosto lunghi.

Ammesso che tutto vada come si sono augurati in mattinata sia il commissario all’Economia Paolo Gentiloni che la cancelliera tedesca Angela Merkel – un accordo cioè entro luglio – per rendere realmente disponibili i fondi del Next Generation Eu si dovranno aspettare i primi mesi del 2021.

In mezzo c’è solo il Mes sanitario (con i suoi 36 miliardi quasi a tasso zero già disponibili) e le resistenze all’interno dei Cinquestelle nei confronti dei quali continua il pressing dell’altra parte della coalizione di governo, ovvero del Pd.

Diverso il clima al Colle, dove chi è vicino al dossier parla di totale sintonia sui temi e, soprattutto, sulla necessità di stringere i tempi. Nonostante nel pomeriggio fosse trapelata una lettura dell’incontro diversa. Un colloquio cioè durante il quale Mattarella avrebbe spronato il governo, chiedendogli più concretezza e rapidità nelle risposte per l’utilizzo dei fondi Ue.

Lettura poi corretta dalle stesse fonti che hanno precisato come sia stato in realtà il premier a parlare dell’utilizzo dei fondi. Quel che è certo è che durante la riunione è emersa la soddisfazione per il fatto che le iniziali posizioni dell’Italia sugli aiuti ai singoli Paesi siano divenute patrimonio comune in Europa.

Tanto che la stessa Merkel, intervenendo oggi al Bundestag in vista del semestre tedesco di presidenza europea, ha definito il Recovery Fund “uno strumento doveroso e urgente” per garantire “convergenza, competitività e coesione nel lungo periodo”: “Non dobbiamo permettere – ha detto – che la pandemia crei forti squilibri economici e produca una divisione profonda in Europa”.

Le divisioni però ci sono e l’incontro di domani, ancora in videoconferenza, non riuscirà certo ad appianarle. Più possibilità, spiega chi segue il dossier, potrà avere il vertice del 9 luglio, il primo de visu, che sarà quasi certamente seguito da un altro summit straordinario.

Le trattative ‘da remoto’, del resto, sottolineano le fonti, sono quasi impossibili: sono le centinaia di bilaterali incrociati, tra leader e tra sherpa, che hanno luogo durante i vertici a determinare la possibilità di giungere ad un compromesso.

(di Paola Tamborlini/ANSA)