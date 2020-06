Fiamme in traghetto Grimaldi a Olbia, incendio spento

(ANSA) – OLBIA, 18 GIU – Un principio d’incendio è scoppiato a bordo del traghetto passeggeri “Bonaria”, della Grimaldi lines in arrivo a Olbia da Livorno e con un centinaio di passeggeri a bordo. Al momento non risultano feriti o intossicati. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sono scaturite da un semirimorchio nel garage della nave. Vigili del fuoco e militari della Guardia costiera sono saliti a bordo e spento l’incendio Il traghetto è stato trainato e ormeggiato in porto, scortato dalle motovedette della Guardia costiera di Olbia, che hanno creato un cordone di sicurezza attorno alla nave.