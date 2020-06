Usa, indagini su voli militari per sorvegliare le proteste

(ANSA) – WASHINGTON, 19 GIU – L’ispettore generale dell’Air Force statunitense sta indagando se sono stati impropriamente utilizzati aerei militari per voli di ricognizione tesi a sorvegliare le recenti proteste a Washington e Minneapolis, in supporto alle autorità civili. Lo riporta il New York Times citando un portavoce della Us Air Force secondo cui l’inchiesta è partita da alcune preoccupazioni condivise anche dal capo del Pentagono Mark Esper. Preoccupazioni legate a una possibile violazione delle libertà civili.