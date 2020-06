CARACAS – Il 10 settembre 1960 é una data storica per il mondo dello sport. Quel giorno, durante i Giochi Olimpici di Roma, l’etiope Abebe Bikila si aggiudicava la vittoria nella maratona, regalando la prima medaglia d’oro non solo per il suo paese ma per tutto il continente africano.

L’atleta etíope completó il percorso nella Città Eterna in un tempo di 2 ore, 15 minuti e 16 secondi. Il bello di questa storia é che Bikila attraversò la capitale italiana scalzo.

Quello che dagli esperti in materia é considerato il miglior maratoneta della storia, nasce a Jato (a 150 km da Addis Abeba) il 7 agosto 1932.

Cresciuto in una famiglia di pastori, Abebe Bikila – nell’ordine cognome e nome, secondo la dicitura anagrafica etiope – si avvicina allo sport professionistico arruolandosi nel corpo di polizia del negus Hailé Selassié, che affida all’allenatore svedese Onni Niskanen il compito di individuare e allevare nelle forze armate potenziali campioni.

Per le olimpiadi a Roma, la nazionale etíope aveva scelto Wani Biratu per partecipare alla maratona. Ma pochi giorni prima di partire verso il Bel Paese, Biratu s’infortunò alla caviglia destra giocando a calcio. L’allenatore scelse come sostituto l’inesperto Bikila.

Abebe parlava solo l’amharico (dialetto etíope), non aveva mai salito su un aereo, non aveva mai parlato con persone di altre razze e culture. Quella a Roma era un’esperienza tutta nuova. Il 10 settembre 1960, giorno della gara, ci fu un piccolo inconveniente, le scarpe fornite dagli sponsor non erano adatte ai piedi dell’atleta etiope. Fu lì che a sorpresa il campione decise di affrontare i 42 km della prova scalzo. Nel regolamento non c’era nessuna clausola che lo vietasse.

Ai nastri di partenza i favoriti erano il sovietico Sergei Popov (campione europeo) ed il marocchino Ardí Ben Abdesselam (era la rivelazione africana), nessuno puntava su Bikila.

L’etiope mostra subito che non é volato a Roma solo per fare la comparsa. E’ l’ora di correre incontro alla vittoria e negli ultimi mille metri Bikila s’invola verso l’Arco di Costantino portando sulle sue gambe la sete di una medaglia olímpica. Bisserà la vittoria anche nel 1964, a Tokio, con un crono di 2 ore, 12 minuti e 11 secondi. Quattro anni dopo, a Cittá del Messico fu costretto al ritiro dopo 17 km per un problema físico.

Nel 1969 Bikila è vittima a Sheno di un incidente stradale che lo priva dell’uso degli arti inferiori: il suo punto di forza diventa la sua debolezza. Muore a soli 41 anni per un’emorragia cerebrale il 25 ottobre 1973.

(di Fioravante De Simone)