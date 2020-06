Domenica brillamento bomba 2/a Guerra Mondiale nel Ravennate

(ANSA) – BOLOGNA, 19 GIU – Verrà fatto brillare domenica un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nel corso di lavori agricoli nella frazione di Ascensione a Lugo, nel Ravennate. L’ordigno – una bomba d’aereo statunitense – è già stato posto in sicurezza: le operazioni di despolettamento e allontanamento inizieranno alle 9 e si concluderanno non oltre le 13. Per l’occasione è prevista l’evacuazione degli abitanti nel raggio di 700 metri dal punto in cui si trova l’ordigno; sono interessate 137 famiglie per un totale di 313 persone, di cui 41 minori e 99 over 65. La Protezione civile della Bassa Romagna ha già provveduto a contattare i residenti e le aziende della zona. Nelle aree di brillamento a partire dalle 9 il traffico sarà consentito solo in uscita. I Comuni di Lugo e Sant’Agata sul Santerno istituiranno al centro sociale “Il Tondo” di Lugo un punto di accoglienza per chi avesse necessità. L’ordigno sarà poi trasportato dagli artificieri presso una cava di Filo dove verrà fatto brillare in sicurezza.