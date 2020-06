Calcio: serie A riapre i battenti con recuperi 25/a giornata

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Dopo 3 mesi di astinenza, riparte anche la Serie A, con il recupero delle gare non disputate nella 25/a giornata. Cominciano Torino e Parma. Per gli esperti di Sisal Matchpoint la squadra di Longo ripartirà con una vittoria, a 2.20, il successo dei ducali è a 3.40, il pareggio si gioca a 3.30. Il sabato della Serie A prosegue con Hellas Verona-Cagliari, con gli scaligeri che sono favoriti anche in questa occasione, a 2.10, a 3.75 la vittoria dei sardi, il segno X vale 3.25. Domenica scendono in campo Atalanta e Inter, rispettivamente con Sassuolo e Sampdoria. L’Atalanta è nettamente favorita a 1.36, si sale a 8.00 per il blitz degli emiliani, alta anche la quota pareggio, a 5.25. L’Inter torna in campo per dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia, la sfida con la Sampdoria in cerca di punti salvezza non è delle più semplici. La squadra di Conte ha la strada in discesa secondo il pronostico, a 1.36, difficile l’impresa a San Siro dei blucerchiati, a 8.50, il pareggio è a 5.00. In campo bomber di razza da una parte e dall’altra: tra i nerazzurri spiccano Lukaku e Lautaro Martinez, a 1.80 e a 2.00, nella Samp occhio a Quagliarella, che ha segnato cinque gol contro l’Inter in Serie A e anche in questa sfida potrebbe lasciare il segno, con il gol a 3.75. (ANSA).