Coronavirus: ministro Salute Delhi in terapia intensiva

(ANSA) – NEW DELHI, 19 GIU – Satyendar Jain, ministro alla Salute della città di Delhi, 55 anni, risultato positivi al Coronavirus mercoledì, è stato trasferito questa mattina in un’unità di terapia intensiva per insufficenza respiratoria. Ne dà notizia un ufficiale dell’ospedale pubblico Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital, dove il politico è ricoverato. Tra le persone che hanno avuto rapporti con lui negli ultimi giorni e che, secondo le procedure di precauzione anticontagio dovrebbero mettersi in quarantena, ci sono il Ministro degli Interni Amit Shah, quello alla Salute Harsh Vardhan il Prefetto di Delhi Anil Baijal, il governatore Arvind Kejriwal, il suo vice Manish Sisodia, che hanno tenuto una riunione la scorsa domenica. (ANSA).