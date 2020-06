(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Brutta avventura per il giocatore della Roma Bryan Cristante. In tarda mattinata mentre si trovava in viale Angelico, nel quartiere Prati, al centro di Roma è stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter che hanno cercato di rubargli il Rolex dal polso. Il calciatore è riuscito a sfuggire alla tentata rapina e i ladri sono fuggiti. Il calciatore ha presentato denuncia alla polizia che indaga sulla vicenda.