(ANSA) – NEW YORK, 19 GIU – Il famoso bus di ‘Into the Wild’ è stato rimosso dal sentiero dove si trovava da anni in Alaska. Il ‘magic bus’ è stato elitrasportato in una altra località in attesa di trovare una destinazione definitiva. Le autorità hanno deciso di rimuovere quella che ormai è una carcassa perché, vista la zona in cui si trovava, rappresentava un pericolo per turisti e avventurieri che cercavano di replicare le vicende di Christopher McCandless, il giovane protagonista del romanzo di Jon Krakauer ‘Nelle terre estreme’ (in Italia pubblicato da Rizzoli). McCandless morì di stenti in Alaska dopo un peregrinare di due anni per gli Stati Uniti. Qualche mese fa, un gruppo di cinque escursionisti italiani lungo lo Stampede Trail furono tratti in salvo dalle autorità dell’Alaska di ritorno da una visita al bus abbandonato. (ANSA)