Golf: ex Peter Hay ridisegnato da Woods riaprirà nel 2021

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Riaprirà nella primavera del 2021 l’ex “Peter Hay” di Pebble Beach (California), completamente rimodellato e riportato agli antichi fasti dalla TGR, società di progettazione e realizzazione di campi da golf di Tiger Woods. Aperto nel 1957 e chiuso prima degli US Open 2019, sarà caratterizzato da 4 buche che affacceranno su Carmel Bay, baia dell’oceano Pacifico. Un totale di 670 yard, per 9 buche tutte par 3. Che avrà un nuovo nome, ancora top secret. “Ma tutti coloro che ci giocheranno – assicura Woods – lo apprezzeranno anche per la sua creatività. Pebble Beach è una destinazione iconica del golf e vogliamo contribuire a rendere questo posto ancora più speciale”. Percorso di gioco ma non solo. Perché nel progetto rientreranno anche un bar e un ristorante con sale interne ed esterne. (ANSA).