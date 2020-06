Calcio: Guardiola, Sane vuole lasciare il Manchester City

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Il Manchester City ha cercato di convincere Leroy Sane a firmare una proroga del suo contratto, che scade nel 2021. Ma l’ala, 24 anni, che voci di mercato danno da tempo nel mirino del Bayern Monaco, ha respinto diverse offerte. Forse anche per questo Pepp Guardiola, tecnico dei Citizens, si è detto certo che il giocatore “vuole andare in un altro club. Non so se partirà quest’estate o la prossima, alla scadenza del suo contratto”. Sane è arrivato al City nel 2016, prelevato dallo Schalke per 37 milioni di sterline (circa 411 mln di euro), con un contratto di cinque anni. E’ fermo dallo scorso agosto, quando si infortunò ai legamenti crociati del ginocchio destro nella Community Shield. Guardiola ha detto che il City ha parlato con Sane “due o tre volte” di un nuovo accordo, e ha aggiunto: “Quando facciamo un’offerta a un giocatore è perché lo vogliamo”. (ANSA).