Macron ‘tentato’ da referendum su ecologia

(ANSA) – PARIGI, 19 GIU – Emmanuel Macron è “sempre piu’ tentato” dall’organizzazione di un referendum sull’ecologia. Una mossa politica a rischio, scrivono gli osservatori a Parigi, che punta ad attrarre il rinvigorito elettorato ecologista e superare le opposizioni di destra e sinistra. Come ha indicato ieri ad alcuni giornalisti, il presidente intende guardare, una ad una, le proposte formulate durante la cosiddetta ‘Convenzione per il clima’ che verranno adottate entro domenica e indire eventualmente una consultazione popolare a risposte multiple su alcune di questa. Un’ipotesi che il leader quarantenne della Francia aveva già evocato nell’aprile 2019, dopo la crisi dei gilet gialli. Per lui non è solo un modo di modernizzare la democrazia francese ma anche un metodo di dialogo per riflettere a nuove idee a sostegno di una società più rispettosa dell’ambiente. (ANSA)