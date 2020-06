Bimba di 3 anni morta annegata in piscina nel Pisano

(ANSA) – RIPARBELLA (PISA), 19 GIU – Una bambina nigeriana di 3 anni è annegata nella piscina di un agriturismo a Riparbella (Pisa). La struttura ospita in questo periodo 41 richiedenti asilo, tutti africani, e la piccola è tra loro. L’agriturismo è situato in località La Melatina. Sull’episodio indagano i carabinieri. Secondo quanto appreso, la piccola, in compagnia di un bambino connazionale della stessa età, sfuggendo al controllo dei familiari, si è allontanata dall’edificio principale dell’agriturismo, dove si trovano alloggiati i rifugiati. Per cause in corso di accertamento è finita in acqua ed è annegata. Sono state le grida e il pianto disperato dell’amichetto a richiamare l’attenzione degli adulti che si sono precipitati sul posto e tuffati per riportare a galla la piccola. E’ stata tirata fuori ancora in vita ma poi è morta subito dopo il recupero dalla psicina. L’impianto sportivo fa parte dell’agriturismo ma si trova a un centinaio di metri dallo stabile dove vengono ospitati i migranti.