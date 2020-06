(ANSA) – ROMA, 19 GIU – “Ciclismo e paraciclismo in questo momento non possono che essere tutti dalla parte di Alex Zanardi. Il suo esempio è stato fonte d’ispirazione per tanti di noi, e adesso è il momento di fargli sentire tutto il calore del nostro mondo: forza Alex!”. Con questo tweet il presidente della federciclismo Renato Di Rocco commenta quanto accaduto oggi in provincia di Siena al pluricampione olimpico di paraciclismo. (ANSA).