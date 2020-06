Calcio: Sensi nuovo stop, out contro Sampdoria

MILANO. – Continua la maledizione per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter si ferma ancora, a 48 ore dal ritorno in campo dei nerazzurri per il recupero contro la Sampdoria domenica a San Siro.

L’ennesimo stop, il quinto problema fisico, in una stagione costellata da infortuni per l’ex Sassuolo, che rischia di saltare quindi anche lo scontro contro i neroverdi in programma mercoledì prossimo sempre al Meazza.

Dopo gli adduttori (due volte), il polpaccio e il piede, tocca al bicipite femorale destro, come reso noto dal club nerazzurro in seguito agli esami strumentali. Un problema che lo terrà fuori per il ritorno in campo della squadra di Conte, con le condizioni che saranno rivalutate la prossima settimana.

Una stagione decisamente complicata per Sensi, in cui finora ha saltato 16 partite: numeri rilevanti, considerando che nelle precedenti tre stagioni ha saltato complessivamente 27 gare per infortuni (con il massimo di 15 nel 2016/17).

I 2′ disputati con il Napoli in Coppa Italia sono stati infatti i suoi primi minuti ufficiali dal 12 febbraio, quando ha giocato 66′ proprio nella gara di andata contro i partenopei, saltando poi ha saltato le due sfide con il Ludogorets in Europa League e i big match di campionato contro Lazio e Juventus.

Una assenza importante quindi per Conte, considerando il peso che il centrocampista ha avuto nella partenza sprint dei nerazzurri, con 3 gol e 4 assist nelle prime 6 giornate. Nonostante gli infortuni, non sembra tuttavia a rischio il riscatto dal Sassuolo, che costerà all’Inter circa 20 milioni di euro.

Diventa così ancora più centrale il ruolo di Eriksen, che va verso la conferma anche per la gara di domenica nel 3-4-1-2 che Conte gli ha disegnato su misura. Sarà il danese a dover mettere in campo la qualità che spesso è mancata ai nerazzurri e ad accendere la coppia Lukaku-Lautaro: l’argentino, nonostante le voci di mercato e l’insidia di un Sanchez in grande forma, dovrebbe comunque partire titolare contro i blucerchiati.