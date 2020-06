Golf: annullata la stagione 2020 dello Staysure Tour

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Il board dello Staysure Tour di golf, il circuito europeo per giocatori over 50, ha deciso di cancellare la stagione 2020 a causa del Coronavirus. Dopo aver consultato i protagonisti del circuito e i consulenti medici, l’organizzazione ha optato per l’annullamento. L’emergenza sanitaria, ma anche i possibili rischi caratterizzati dall’età, non più giovanissima, di tanti concorrenti, sommati alle difficoltà relative agli spostamenti di città in città per le restrizioni imposte da molti Paesi europei, hanno portato alla drastica decisione. Tutte le categorie di esenzione per il 2020 saranno estese alla stagione 2021. (ANSA).