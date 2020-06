Afirman que “La Unidad” tiene que ser sin Maduro

CARACAS – El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, afirmó que “si Maduro tuviera la mínima esperanza de ganar legítimamente una elección, no estaría haciendo todo lo que ha hecho”.

El diputado, dirigente de Primero Justicia, condenó a los parlamentarios que se han quedado con los partidos políticos tras las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Ellos se han venido enredando en una maraña, empezaron aceptando dinero para hacer favores políticos, luego participaron en la farsa del 5 de enero, y como no les funcionó, ahora están participando en esta otra farsa, la del TSJ”, señaló.

Guanipa dijo que a quienes están en el poder, que solo les importa mantenerse en él, “no importa que sea en una fórmula totalmente falta de transparencia”.

Asimismo, indicó que en los próximos días, los partidos políticos que conforman la alianza opositora harán anuncios. Parte del debate que tiene que tener la Unidad Democrática es “si existe una Unidad Democrática”, expresó.

El dirigente opositor manifestó que “No podemos contemporizar con quienes quieren participar a cualquier costo y aceptando que se van a conformar con migajas”.

“Si el foco es sacar a Maduro, todos los que tengan esa posición son bienvenidos a la unidad. Si el foco es cohabitar con Maduro y acceder a algunos espacios, mientras Maduro sigue destrozando al país, con esa gente no podemos permanecer aliados”, subrayó.

EEUU podría sancionar “usurpadores”

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, habló sobre la posible aplicación de sanciones hacia aquellos políticos que “usurpen” partidos opositores.

Asimismo, comentó sobre la posible sanción contra Bernabé Gutiérrez, designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presidente ad hoc de Acción Democrática (AD), luego de la suspensión, por parte de las autoridades del tribunal, de la junta directiva de la tolda blanca.

“Vamos a retirar sus visas. No vamos a dejarlos viajar por EEUU, buscaremos otro tipo de sanción, pero siempre pueden ir al lado correcto también. Por ejemplo, si Luis Parra y José Brito regresan a la Asamblea Nacional (AN) que preside Juan Guaidó no tendríamos una razón por la cual sancionarlos”, señaló Story.

A su juicio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) nombrado por Maduro “fue hecho sin transparencia, sin protocolos constitucionales y no es un CNE equilibrado”.

Indicó que “para que se dé una salida democrática, hay que tener conversaciones. Hay que convencerlos a ellos con la comunidad internacional y con el pueblo de Venezuela, de hablar sobre su futuro. Nunca descartamos elecciones. De hecho la semana pasada queríamos apoyar las conversaciones sobre integración del CNE”.