Story: “Para una salida democrática hay que tener conversaciones”

CARACAS – James Story, embajador designado por EEUU para Venezuela, señaló este jueves que “Maduro tomó la decisión de cubanizar a Venezuela, desmantelando todas las instituciones del país”.

Indicó en el programa “Vladimir a la Carta”, conducido por el periodista Vladimir Villegas, que “sabemos que los venezolanos no van a aceptar esta situación. No hablo de Régimen en Venezuela. No estoy hablando de régimen, de democracia. Estoy hablando de dictadura”.

“No iba a ser una cosa fácil salir después de 20 años. La comunidad internacional rechaza lo que pasa en Venezuela. No es injerencia. Es la preocupación de los venezolanos”, señaló.

Señaló que “la dictadura no ha querido hablar sobre el plan de transición que lanzamos en marzo. Tenemos que convencerlos de hacer unas conversaciones transparentes sobre el futuro de Venezuela“.

Manifestó que “Para una salida democrática hay que tener conversaciones. Hay que convencerlos a ellos con la comunidad internacional y con el pueblo de Venezuela, de hablar sobre su futuro”.

Afirmó que “hay personas dentro del régimen que quieren cambio. Son personas de peso. No entraré en detalles de conversaciones diplomáticas reservadas”.

En cuanto a los comicios electorales dijo que “Nunca descartamos elecciones. De hecho, la semana pasada queríamos apoyar las conversaciones sobre integración del CNE. El TSJ es el bufete de abogados de Maduro”.

En referencia aplicar nuevas sanciones, declaró, “si Luis Parra y José Brito regresan a la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, no tendríamos una razón por la cual sancionarlos“.

“Todos tenemos que ser conscientes que este CNE fue hecho sin transparencia, sin protocolos constitucionales y no es un CNE equilibrado”, destacó.

Finalmente agregó que “José Luis Gutiérrez fue echado por AD y ahora el TSJ decidió designar a su hermano como el jefe de AD de una forma muy no democrática“.