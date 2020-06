Coronavirus: moschee della Mecca riaprono ai fedeli domenica

(ANSA) – RIAD, 19 GIU – Le moschee della Mecca , la città santa dell’Islam i Arabia Saudita, torneranno ad accogliere i fedeli a partire da questa domenica, dopo tre mesi di chiusura in seguito alla pandemia da coronavirus. Lo ha annunciato la tv di Stato saudita. Il regno saudita, che negli ultimi giorni ha registrato un notevole aumento dei casi, aveva introdotto rigide misure restrittive in particolare alla Mecca. Sono circa 1.500 i luoghi di culto che si preparano ad cogliere i fedeli, hanno riferito media governativi che hanno diffuso anche immagini di dipendenti intento a igienizzare tappetini per la preghiera. (ANSA).