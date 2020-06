Professioni a Stati generali: “Tutele anche a noi”

ROMA. – Brucia l’esclusione dal contributo a fondo perduto (una “discriminazione rispetto ad altri comparti”, che “rischia di far chiudere moltissimi studi professionali in difficoltà”), ma pure il “tetto” reddituale imposto agli iscritti alle Casse di previdenza (al contrario dei lavoratori associati all’Inps) per ottenere il “bonus” da 600 euro, aiuto “richiesto da circa 500.000” soggetti, a dimostrazione del fatto che “non siamo privilegiati, ai quali non servono tutele”.

Lo hanno ribadito i presidenti del Cup (Comitato unitario delle professioni) e della Rpt (Rete delle professioni tecniche) Marina Calderone ed Armando Zambrano al premier Giuseppe Conte, agli Stati generali dell’economia, occasione per sottolineare come gli Ordini, “attraverso 2,3 milioni di iscritti, rappresentino una “banca del sapere”, in grado di intervenire su ogni settore economico, per contribuire al rilancio del Paese”, nel quale, esercitando le loro attività, mettono in moto una quota pari al “14% del Prodotto interno lordo”.

I rappresentanti delle varie categorie hanno consegnato al capo del governo un “Manifesto” per il rilancio dell’Italia, che contiene richieste di “pari dignità” rispetto agli altri settori economici, ma anche idee per sburocratizzare il Paese in diversi ambiti, dalla giustizia alla Pubblica amministrazione, dalle infrastrutture alla sanità.

A giudizio del numero uno di Confprofessioni Gaetano Stella, altro partecipante agli Stati generali dell’Esecutivo questo pomeriggio, poi, l’indennità da 600 euro è stata “un palliativo” e “rappresenta la punta dell’iceberg di una crisi spaventosa, che trova ulteriori conferme nella sospensione delle attività professionali, con oltre il 50% di lavoratori autonomi bloccati dal lockdown”.

Oltre 500.000 lavoratori indipendenti saranno espulsi dal mercato”, è il timore. E, conclude, a pagare il conto più salato “saranno proprio i più giovani”.

(di Simona D’Alessio/ANSA)