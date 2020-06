(ANSA) – ROMA, 20 GIU – L’India ha registrato 14.516 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta del terzo record giornaliero consecutivo, un bilancio che porta il numero dei contagi complessivi finora segnati nel Paese a quota 395.048. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Allo stesso tempo, il numero dei decessi è aumentato a quota 12.948 (+375 in 24 ore). Nell’ultima settima il numero di casi in India è aumentato di oltre 86.000 unità. Secondo il Consiglio indiano per la ricerca medica, finora nel Paese sono stati eseguiti 6.616.496 tamponi, di cui 189.869 ieri. (ANSA).