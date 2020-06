(ANSA) – ROMA, 20 GIU – La FIGC e il presidente federale Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Mario Corso, scomparso oggi all’età di 78 anni. “Se ne è andato un grande campione – ha dichiarato Gravina – la sua classe, il suo stile e il suo sinistro magico rimarranno per sempre dei simboli straordinari del nostro calcio”. Specialista dei calci piazzati e ribattezzato per la sua abilità nel calciare con il mancino ‘Piede sinistro di Dio’, negli anni Sessanta Corso è stato tra i protagonisti dei successi della Grande Inter di Helenio Herrera. In maglia nerazzurra ha collezionato 509 presenze, realizzando 94 reti e vincendo quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Nel corso di una lunga carriera, chiusa al Genoa, ha indossato per 23 volte la maglia della Nazionale, segnando 4 reti. Da allenatore, oltre alle esperienze sulle panchina di Lecce, Catanzaro, Mantova, Barletta e Verona, ha guidato nella stagione 1985/86 la ‘sua’ Inter chiudendo il campionato al sesto posto”. (ANSA).