(ANSA) – ALESSANDRIA, 20 GIU – La procura di Alessandria sta valutando se aprire un fascicolo sul caso dei 13 ospiti della casa di riposo ‘Madonna del pozzo” di San Salvatore Monferrato dove c’è stato un focolaio di coronavirus, negli ultimi giorni, con 13 casi finora accertati. “Con il comando provinciale e il Nas dei carabinieri – spiega il procuratore Enrico Cieri – abbiamo concertato di intervenire per valutare la situazione. Sentiti i responsabili, acquisita la documentazione per definire un primo quadro, la struttura è stata messa in sicurezza. Si valuterà l’eventuale apertura di un fascicolo”. “Peccato, per quello che sta succedendo, considerato che nella fase più acuta dell’emergenza la struttura era riuscita a ‘preservarsi’ – commenta il sindaco di San Salvatore Monferrato, Enrico Beccaria – Sono stato criticato per le mie dichiarazioni. Mi hanno detto che non era il caso di fare proclami, ma ritengo che il mio compito di sindaco sia di informare e tutelare la comunità”.