Coronavirus: per la prima volta nessun decesso in Toscana

(ANSA) – FIRENZE, 20 GIU – Per la prima volta nessun decesso in Toscana dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Sono 11 i guariti e 2 i nuovi casi positivi. In totale, nella regione, sono 10.207 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.698 (l’85,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 309.250, 2.761 in più rispetto al 25 giugno, quelli analizzati in giornata sono 2.737. Gli attualmente positivi sono 414, -2,1%. A Firenze sono 3.516 i casi complessivi, 572 a Prato (1 in più), 680 a Pistoia, 1.052 a Massa Carrara, 1.369 a Lucca, 900 a Pisa (1 in più), 559 a Livorno, 688 ad Arezzo, 441 a Siena, 430 a Grosseto. Un caso in più, quindi, riscontrato oggi nell’Asl centro, 1 nella nord ovest, 0 nella sud est.