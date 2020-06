Auto va a fuoco ed esce di strada su A14, salva conducente

(ANSA) – BOLOGNA, 20 GIU – Incidente questo pomeriggio, intorno alle 16, al chilometro 45 dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, all’altezza di Castel San Pietro Terme nel Bolognese. Un’auto, condotta da una donna, per cause ancora da accertare, prima ha preso fuoco poi è finita fuori strada. La conducente, grazie all’aiuto di altri automobilisti, è riuscita a uscire dalla vettura e a mettersi in salvo. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco – con autopompa-serbatoio e autobotte – polizia stradale, personale dell’Aspi e il 118 che ha soccorso la donna, ferita in modo lieve, e l’ha accompagnata all’ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti. L’incidente nella dinamica è simile a quello accaduto domenica scorsa, tra Castel San Pietro e Imola, sempre sulla A14. Un’auto, diretta ad Ancona, prima aveva preso fuoco e poi era finita in una scarpata. Per la conducente, una 68enne della provincia di Bologna, non c’era però stato nulla da fare.(ANSA).