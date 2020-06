Terremoto: vescovo Camerino, vedere Visso fa male al cuore

(ANSA) – VISSO (MACERATA), 21 GIU – “Guardare la piazza di Visso fa male al cuore perché la ricostruzione non è mai partita”: a dirlo all’ANSA è stato il vescovo di Camerino, monsignor Francesco Massara, nel corso della visita alla cittadina terremotata assieme al commissario straordinario Giovanni Legnini. “Ma sono fiducioso – ha aggiunto – che il nuovo commissario darà un grande impulso attraverso le ordinanze che ha già messo in atto, dimostrando attenzione al nostro territorio”. Poi, parlando delle difficoltà economiche legate all’emergenza coronavirus, ha detto: “Ci aspetta una grave crisi economica. Dobbiamo stare molto attenti con una vigilanza e una vicinanza alle persone, così da evitare quelle condizioni per cui la gente è portata a fare gesti estremi”. (ANSA).