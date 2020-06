(ANSA) – PIACENZA, 21 GIU – Da domani sarà di nuovo possibile far visita ai ricoverati degli ospedali di Piacenza e provincia dopo i mesi di chiusura per l’emergenza coronavirus. A darne notizia è l’Ausl della città emiliana, la più colpita in regione dall’impatto dell’infezione e soggetta in passato, insieme al Comune di Medicina, nel Bolognese, e alla provincia di Rimini, a misure anti contagio più restrittive. Tra le misure per garantire la sicurezza – spiega l’azienda sanitaria – l’ingresso è consentito solo ai reparti non Covid, in un unico accesso, per un massimo di due ore consecutive di giorno. Ogni reparto degli ospedali di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola ha identificato due o più fasce orarie in modo da scaglionare la presenza dei visitatori sia all’interno delle stanze sia nelle aree di attesa antistanti. Prima di entrare in reparto, inoltre, ogni visitatore deve passare dai check point di ingresso, per la rilevazione della temperatura e la compilazione di un questionario. (ANSA).