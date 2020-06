Ministro afghano a Teheran, vede Zarif

(ANSA) – TEHERAN, 21 GIU – Il ministro afghano degli Esteri ad Interim Hanif Atmar è giunto oggi a Teheran, a guida di una delegazione di alto livello, per colloqui con il suo omologo iraniano Mohammad Javad Zarif. Durante gli incontri, le due parti hanno concordato il completamento dei documenti nell’arco di tre mesi per una mutua cooperazione onnicomprensiva. Durante la sua visita di due giorni, Atmar affronterà inoltre il tema relativo alle recenti tensioni fra i due paesi, per cui Kabul ritiene Teheran responsabile. L’Afghanistan ha infatti accusato le autorità di frontiera iraniane di aver torturato e buttato nel vicino fiume Hari, in maggio, decine di cittadini afghani, Kabul ha avanzato la sua protesta anche per la morte di tre migranti afghani in un incidente d’auto il 3 giugno ad Yazd in seguito ad una presunta sparatoria con la polizia iraniana. (ANSA).