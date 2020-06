Dissidente saudita in Canada, ‘io bersaglio di Riad’

(ANSA) – ROMA, 21 GIU – Un attivista saudita dissidente che vive in esilio in Canada ha dichiarato di essere stato di recente avvisato dalle autorità canadesi di essere un “potenziale bersaglio” dell’Arabia Saudita e di dover prendere precauzioni per proteggersi. Omar Abdulaziz, 29 anni, che aveva uno stretto legame con Jamal Khashoggi, il giornalista assassinato del Washington Post, ha detto al Guardian di temere per la sua incolumità e che i canadesi avevano informazioni credibili su un possibile piano per colpirlo. Il video blogger e attivista, che ha quasi mezzo milione di follower su Twitter, ha reso pubblica la sua lotta contro la propaganda del governo saudita, accusando Ryad di usare troll su Internet e sui social network. (ANSA).