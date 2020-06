KLPGA So Yeon Ryu fa festa e vola in doppia cifra

(ANSA) – ROMA, 21 GIU – So Yeon Ryu vince il “Kia Motors The 34th Korea Womens Open Golf Championship” e vola in doppia cifra. Decimo titolo sul Korean LPGA Tour (KLPGA), primo dei cinque circuiti più importanti al mondo di golf femminile a ripartire dopo il lockdown, per la Ryu. A Incheon, in Corea del Sud, l’ex regina del green (ora 18/a nel ranking) con 276 (-12) colpi ha superato al fotofinish la concorrenza di Hyo Joo Kim (tredicesima al mondo), seconda con 277 (-11). Ancora un bel risultato per Hye Jin Choi che, dopo l’exploit nel “14th S-OIL Championship”, s’è piazzata al 3/o posto (279, -9). Cinque tornei e altrettante vincitrici. Il Korean LPGA Tour è ripartito all’insegna dell’equilibrio. Non una sola dominatrice ma tante proette, tutte sudcoreane, sugli scudi. A brillare oggi è la stella di So Yeon Ryu, 29enne con un palmàres da invidia in cui figurano non solo i 10 titoli sul circuito di casa ma anche 6 trionfi sul LPGA Tour (il massimo circuito americano di golf femminile), comprensivi di 2 Major (US Women’s 2011 e ANA Inspiration 2017). E ancora: un sigillo sul Ladies European Tour (LET) e uno sul Japan Tour. Ora un nuovo acuto al Bears Best CheongNa Course (par 72) di Incheon. In un torneo, in scena a porte chiuse, che ha messo in palio anche un montepremi complessivo di 1,000,000,000 di won (circa 731.000 euro), di cui 250.000.000 (quasi 185.000 euro) sono andati all’ex regina mondiale. (ANSA).