‘Vogada’ di rinascita a Venezia, sfilano 150 barche a remi

(ANSA) – VENEZIA, 21 GIU – Le barche a remi, non solo le gondole ma tutti gli scafi tradizionali della laguna, si sono ‘riprese’ Venezia oggi, nella ‘Vodaga de la Rinascita’ che ha visto sfilare in Canal Grande tra le 150 e le 200 imbarcazioni. Una iniziativa promossa dal Panathlon in collaborazione con il Comune. Nel corteo, in una giornata di sole, anche il sindaco Luigi Brugnaro, in maglietta a strisce bianche e blu, al remo di una gondola bianca della società “Venexiana”. Il significato della manifestazione è quello di una festa cittadina con la quale, dopo il pesante periodo del lockdown, la città si riappropria del suo elemento naturale, l’acqua. La ‘Vogada’ è partita dalla darsena Grande dell’Arsenale, per giungere fino al Bacino di San Marco e alla chiesa della Salute.(ANSA).